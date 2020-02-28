Штурм міськради в Жмеринці: затриманим оголосили підозри

Фото: штурм міськради Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

Підозри повідомлено 19 затриманим особам

Правоохоронці повідомили про підозру 19 затриманим під час штурму міської ради у Жмеринці Вінницької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними поліції, затриманим під час штурму міськради за застосування сили до правоохоронців та місцевих депутатів було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

"Затримані знаходяться в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу - тримання під вартою", - додали в поліції.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 20 осіб у масках намагалися потрапити в приміщення міської ради. У ході зіткнень постраждали 8 співробітників поліції та четверо цивільних.

Також РБК-Україна писало, що після штурму міськради у Жмеринці, правоохоронці затримали 19 учасників заворушень. Повідомлялося, що серед затриманих лідери громадських об'єднань "Едельвейс" та "Національні дружини". Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 КК України.