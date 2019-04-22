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Поліція затримала 24 підозрюваних в організації терактів на Шрі-Ланці

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 08:40
Поліція затримала 24 підозрюваних в організації терактів на Шрі-Ланці
Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

Поліцейським вдалося взяти під варту водія, який перевозив нападників

Поліція затримала 24 підозрюваних у зв'язку з вибухами на Шрі-Ланці. Про це повідомляє CNN.

Співробітникам поліції вдалося взяти під варту водія, який, імовірно, перевозив нападників у своєму фургоні. У свою чергу, міністр оборони Руван Виджевардена описав вибухи як терористичний акт релігійних екстремістів. Він сказав, що більшість вибухів було скоєно терористами-смертниками.

Як повідомлялося, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо. У зв'язку з цим, влада Шрі-Ланки заблокувала соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp. РБК-Україна повідомляло, що, за останніми даними, в результаті вибухів загинули 290 осіб.

Зазначимо, що українців серед постраждалих і загиблих немає. При цьому, за словами представника шрі-ланкійської національної лікарні, серед жертв були громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії та Бангладеш.

Після цього, військовослужбовці ВПС Шрі-Ланки виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій в безпосередній близькості від найбільшого на острові міжнародного аеропорту Бандаранаике.

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