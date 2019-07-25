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Поліція взяла під охорону округи в Сєвєродонецьку і Щасті

Новини » Вибори 2019    25.07.2019 - 12:10
Поліція взяла під охорону округи в Сєвєродонецьку і Щасті
Фото: поліція біля округів для охорони (lg.npu.gov.ua)

Таке рішення було прийняло для уникнення можливих порушень громадського порядку

Поліція взяла під охорону два виборчі округи на виборах в Раду у Сєвєродонецьку та Щасті, що знаходяться у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції зазначили, що для уникнення можливих порушень громадського порядку біля ОВК №106 (м. Сєвєродонецьк) та ОВК №105 (м. Щастя) на цих виборчих комісіях посилені заходи безпеки.

 
Фото: поліція біля округів для охорони (lg.npu.gov.ua)

"Працівники поліції забезпечують правопорядок біля ОВК № 107 (м. Лисичанськ), яка працює у штатному режимі. Станом на сьогоднішній ранок, до ЦВК з виборчою документацією у супроводі поліцейських вже виїхали представники ОВК № 113 (м. Сватове), вже здають документацію в ЦВК окружні виборчі комісії №112 (м. Рубіжне) та 114 (м. Біловодськ)", - додали у поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому дільниці №50 у Покровську при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки було прийнято рішення перекинути резерви груп спецпризначення. Зазначимо, що у Покровську були протести через підрахунок голосів на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, раніше повідомлялось, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64, де балотувався депутат 8-го скликання Сергій Пашинський.

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