ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами

Среда 17 января 2024 22:19
UA EN RU
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами, которые в последнее время произошли в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По словам Зеленского, он провел сегодня совещание с представителями правоохранительных органов. В частности, на совещании был глава Службы безопасности Украины.

"Основной доклад - по противодействию коллаборантам, по уничтожению логистики врага. Я благодарен Службе за результаты", - сказал президент.

Зеленский также особо отреагировал на ситуацию с журналистами.

"Отдельно - по ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", - заявил он.

Что предшествовало

Вчера, 16 января, в сеть попали скрытые съемки, где видно, как журналисты Bihus.Info якобы используют запрещенные вещества. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, а команду ждут кадровые изменения. Как он отметил, за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

"Мне неудобно за то, что я увидел на видео, но по-настоящему мне стыдно за исполнителей этого шоу.. И ценой этого всего неудобства мы узнали наверняка, что у спецслужб есть время, и вдохновение, и бюджеты вести системную слежку за частной жизнью членов команды расследования", - рассказал основатель проекта.

Сегодня в СБУ сообщили, что начали расследование незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
NEWS
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
Любое давление недопустимо. Зеленский отреагировал на скандалы с журналистами
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие