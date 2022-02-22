ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна повинна 23 лютого назавжди відключитися від енергосистем Росії і Білорусі, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 лютого 2022 16:23
Україна повинна 23 лютого назавжди відключитися від енергосистем Росії і Білорусі, - нардеп Фото: народний депутат Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна повинна 23 лютого в рамках запланованих заходів з інтеграції енергосистеми в ЄС повинна раз і назавжди відключитися від енергосистем Росії і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"Завтра Україна раз і назавжди повинна відключитися від енергосистеми Росії і Білорусі! Відімкнути всі лінії електропередачі і більше ніколи не повертатися до єдиної електромережі з агресором. Замість тестового відключення на 3 дні – потрібно назавжди порвати зв’язки з російською електромережою і прискорено інтегрувати українську енергосистему Європейського Союзу", - заявив нардеп.

За його словами, це була би правильна відповідь на погрози і шантаж оточення російського президента Володимира Путіна в енергетичній сфері.

"Вчора на дешевій постановці посіпаки Путіна дозволили собі погрожували Україні зупинкою імпорту електроенергії. Відповіддю на ці безглузді погрози має бути негайне і безповоротне відключення від російських мереж", - зазначив Гончаренко.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі