Муляж і хаотичні вимоги: що відомо про "мінера" мосту Метро

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Затриманий не притягувався до кримінальної відповідальності

Затриманий за неправдиве мінування мосту Метро в Києві є жителем Вишневого Київської області. Вибухового пристрою у нього не було, він використовував муляж.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, "мінер" не висував вимог відразу, коли дзвонив до поліції.

"Він не виявляв агресії. Пізніше з'ясувалося, що у нього був якийсь балон, від якого йшли проводи, а в руці був пульт ... З'ясували його особу, він прописаний в Києво-Святошинському районі, у Вишневому, 1988 року народження. У нього є два дрібних адміністративних правопорушення, нічого кримінального за ним не було ", - зазначив Крищенко.

Він також зазначив, що в ході переговорів з психологами "мінер" висловлював незв'язні речі, конкретних вимог не було, був затриманий після того, як його відволікли службовим собакою, який висмикнув шнур.

"Після огляду вмісту муляжу ... там була візуально земля. Зараз його доставили до районного управління, викликали бригаду психіатричної допомоги ... проводиться огляд місця події", - підкреслив начальник поліції Києва.

Він також не підтвердив, що "мінер" вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Поки ми спілкувалися, у нього були хаотичні вимоги ... Він був у збудженому стані ... У нього відберуть зразки на алкогольне і наркотичне сп'яніння, але візуально його немає", - додав Крищенко.

Він також сказав, що у затриманого мати перебуває в лікарні, проблеми з родичами і йому періодично ніде жити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стосовно затриманого "мінера" моста Метро відкрили кримінальну справу за неправдиве повідомлення про мінування.

Через інцидент з мінуванням було перекрито рух мостом і червоної гілки метрополітену; після затримання рух поступово відновлюється.

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Автор: РБК-Україна