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Поліція порушила справу через зникнення заступника мера Черкас

Черкаси, Четвер 16 липня 2020 18:38
Поліція порушила справу через зникнення заступника мера Черкас
Фото: Юрій Ботнар (dzvin media)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція почала розслідування за статтею 115 КК України

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. Відомості про інцидент внесли до єдиного реєстру за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне убивство.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Поліція розпочала заходи зі встановлення місцезнаходження Ботнара після звернення його рідних.

"Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня ввечері вийшов у справах і до цього часу не повернувся. Колегам по роботі також невідоме його місцеперебування", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення його заступника. Мер міста розповів, що вранці Ботнара не виявили на робочому місці, а на зв'язок він востаннє виходив ввечері 15 липня.

Як писало РБК-Україна, викраденого на початку липня бізнесмена Сергія Ткаченка вчора знайшли та звільнили правоохоронці.

До цього правоохоронці затримали рейдерів, які чотири роки незаконно утримували бізнесмена під Києвом.

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