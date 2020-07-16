Мер Черкас заявив про зникнення свого заступника

Фото: Юрій Ботнар (dzvin media)

Мер Черкас звернувся до правоохоронців

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара. Заступника мера Черкас не бачили з вечору 15 липня.

Про це міський голова Черкас написав на сторінці у Facebook.

Як розповів Бондаренко, вчора, близько 19:30, Ботнар відійшов від свого автомобіля в районі міської ради на зустріч з кимось. А сьогодні вранці заступника міського голови не виявили на робочому місці.

"Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває. Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів", - повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, вчора правоохоронці знайшли та звільнили викраденого на початку липня бізнесмена Сергія Ткаченка, якого тримали у підвалі в Голосіївському районі Києва.

Також поліція викрила рейдерів, які впродовж чотирьох років незаконно утримували під Києвом місцевого бізнесмена.