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Поліція знайшла викраденого у Києві бізнесмена

Київ, Середа 15 липня 2020 22:10
Поліція знайшла викраденого у Києві бізнесмена
Фото: викрадений бізнесмен Сергій Ткаченко (facebook.com/anton.gerashchenko.7)
Автор: Дмитро Левицький

Підприємця викрали 1 липня

Поліція знайшла бізнесмена Серія Ткаченка, якого 1 липня викрали у Києві невідомі. Правоохоронці також розшукали та затримали викрадачів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, зловмисники два тижні тримали викраденого Ткаченка у підвалі на території Голосіївського району столиці. Підприємця прикували до батареї, катували, били та знущалися з нього, вимагаючи гроші.

"Зараз з ним працюють медики. Його життю нічого не загрожує. Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних", - додав він.

Геращенко додав, що зловмисників чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та катування людини.

Фото: викрадений бізнесмен (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, раніше поліція викрила рейдерів, які 4 роки незаконно утримували бізнесмена під Києвом з метою переоформлення підприємства.

Також РБК-Україна писало, що поліція затримала зловмисників, які погрожуючи вбивством, вимагали у бізнесмена 20 тисяч доларів.

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