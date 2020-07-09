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Під Києвом рейдери чотири роки тримали бізнесмена в "полоні"

Київська область, Четвер 09 липня 2020 14:39
Під Києвом рейдери чотири роки тримали бізнесмена в "полоні"
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Під тиском бізнесмен відмовився від процедури банкрутства, а рейдери заволоділи його підприємством

Правоохоронці викрили рейдерів, які викрали і чотири роки незаконного бізнесмена утримували під Києвом. В результаті чоловік відмовився від процедури банкрутства, а зловмисники переоформили на себе підприємство.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як зазначили правоохоронці, на момент викрадення в 2012 році потерпілий оскаржував у судах процедуру банкрутства і договір купівлі-продажу підприємства, яке він очолював.

"Однак під тиском викрадачів він відмовився від всіх позовних вимог. Тому зловмисники домоглися проведення процедури банкрутства та переоформлення права власності на майно даного підприємства, а договір купівлі-продажу дійсним", - повідомили в поліції.

Згодом зловмисники перейменували підприємство і змінили вид його діяльності.

За даним фактом відкрито справу за ч. ст 2. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Проводяться обшуки.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку року в "Київметробуді" заявили про чергову спробу захоплення "рейдерами" екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася.

Також повідомлялося, що у травні в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів".

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