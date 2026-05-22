Полиция разоблачила псевдобанкиров, которые обманули украинцев на миллионы гривен

По данным следствия, участники схемы звонили гражданам, представляясь работниками службы безопасности банков. Людей убеждали, что с их счетов якобы пытаются снять деньги, оформить кредит или провести подозрительные транзакции.

Чтобы "спасти" средства, потерпевшим предлагали перевести деньги на так называемые безопасные счета, которые контролировали мошенники. Для этого фигуранты использовали подконтрольные банковские карты, счета дропов и криптовалютные сервисы.

Как установили киберполицейские, схема действовала с сентября 2025 года до мая 2026 года. Сейчас правоохранители уже установили 22 потерпевших. Общая сумма ущерба составляет почти 3 млн гривен.

Полицейские провели около 40 обысков в Днепропетровской области. Во время следственных действий изъяли компьютерную технику, телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные и черновые записи.

Десяти участникам организованной группы сообщили о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Части фигурантов суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В полиции добавили, что отдельные звонки потерпевшим осуществлялись также с временно оккупированных территорий Украины. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и окончательное количество потерпевших.