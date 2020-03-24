Поліція збільшила кількість патрулів для контролю ізоляції приїжджих

Національна поліція через коронавірус в Україні збільшила кількість патрулів для контролю карантину і самоізоляції приїжджих. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що людина підписує обов'язкову згоду про добровільну ізоляцію в домашніх умовах, коли перетинає кордон України.

"Дотримання цих умов контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Сьогодні поліція збільшила кількість патрулів, які будуть робити вибіркові перевірки щодо дотримання умов самоізоляції. Без цього ми ніяк не зможемо подолати спалахи короновірусної хвороби. Якщо хтось думає, що, не дотримуючись карантину, він буде якусь вигоду або користь мати - це не так", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше МОЗ закликав українців носити медичні маски. В уряді розраховують, що найближчим часом дефіциту масок не буде.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні число заражених коронавірусом наближається до 100.