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ДТП в Дніпрі: двоє загиблих і троє постраждалих

Дніпро, П'ятниця 10 липня 2020 10:00
ДТП в Дніпрі: двоє загиблих і троє постраждалих
Фото: ДТП у Дніпрі (dp.informator.ua)
Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці встановлюють деталі події

Вчора у Дніпрі на Полтавському шосе зіштовхнулись дві автівки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули дві людини, та ще двох з травмами середнього ступеня тяжкості і одну вкрай "важку" госпіталізувала "швидка".

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, лобове зіткнення двох автівок Volkswagen і Ford сталась близько 23:00 біля заправки UPG. За попередньою інформацією Volkswagen Crafter рухаючись в бік виїзду з міста виїхав на зустрічну смугу руху щоб обігнати вантажівку MAN, де і зіштовхнувся Ford Focus.

ДТП в Дніпрі: двоє загиблих і троє постраждалих

Фото: ДТП у Дніпрі (dp.informator.ua)

У результаті зіткнення у легковику Ford Focus 54-річний чоловік та 32-річна жінка загинули на місці події. Самого ж водія цього авто у важкому стані госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

Також відомо, що водій Volkswagen Crafter серйозно не постраждав, однак його пасажир отримав травми середнього ступеня важкості. Обох для надання допомоги медики забрали в 6 міську лікарню.

Як зазначається, на місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три бригади швидкої допомоги і два пожежні підрозділи. Правоохоронці встановлюють деталі події.

Нагадаємо, у Львові водій автомобіля Audi, в якому були троє громадян Єгипту, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), внаслідок якої постраждали двоє людей.

Крім того, у Черкаській області на трасі Н-1 Київ - Знам’янка перевернувся бензовоз, внаслідок чого стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.

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