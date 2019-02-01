Поліція встановила особу замовника замаху на офіцера у Харкові

Замовник наразі, за даними поліції, перебуває за кордоном

Полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска, который произошел 16 января 2019 года в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, продолжается розыск исполнителей покушения на жизнь полицейского. Также он призвал усилить работу по сбору доказательств.

"На сегодня собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – должен быть тщательным и всесторонним", - сказал Абороськін.

Напомним, 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стреляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия.

Ранее в полиции сообщали, что покушение на жизнь офицера может быть связано с его профессиональной деятельностью.

В частности, в полиции отметили, что офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого было совершено покушение, расследовал убийство активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").