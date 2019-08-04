Поліція встановила особу стрілка в Огайо

Поліція міста Дейтон (штат Огайо) підтвердила особу стрілка, в результаті нападу якого загинули дев'ять осіб

Поліція виявила сестру підозрюваного в стрілянині в Огайо і її друга мертвими

Поліція міста Дейтон (штат Огайо) підтвердила особу стрілка, в результаті нападу якого загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє телекомпанія CBS.

За його словами, ім'я стрілка - Коннор Беттс. Мова йде про 24-річного жителя розташованого у цьому ж штаті міста Беллбрук. За даними телекомпанії, вранці поліція провела у нього вдома обшук.

Додамо, що телекомпанія NBC на своїй сторінці в Twitter повідомила, що сестра чоловіка, підозрюваного у стрілянині в центрі міста Дейтон, і її друг знайдені застреленими в машині.

Нагадаємо, в результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждало 26 осіб. В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб, також загинув стрілець. Медики в свою чергу не виключають, що кількість постраждалих може збільшитися.

Раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу. В результаті стрілянини В супермаркеті Walmart були поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, а в небо підняті поліцейські вертольоти.