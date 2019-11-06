Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину у Харкові

Фото: місце стрілянини у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Стрільцем виявився 36-річний громадянин Азербайджану

Харківська поліція встановила правопорушника, який влаштував стрілянину у місті 5 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що ним виявився 36-річний громадянин Азербайджану. Зараз поліція проводить комплекс необхідних заходів по затриманню правопорушника.

У поліції додали, що потерпілий у результаті стрілянини, 30-річний громадянин Азербайджану був доставлений в лікарню з пораненнями живота, передпліччя та ноги. За інформацією лікарів, стан його здоров'я стабільно важкий.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харкові 5 листопада близько 19:00 на вулиці Валентинівска сталася стрілянина, один чоловік отримав поранення. За словами очевидців, було встановлено, що біля спортивного клубу стався конфлікт з подальшою стріляниною.

В результаті події також було пошкоджено автомобіль Mitsubishi. З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.

РБК-Україна повідомляло, що пізніше харківська поліція оприлюднила відео стрілянини в місті, яка сталася ввечері у вівторок, 5 листопада.