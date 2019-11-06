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Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в Харькове

Новости » Общество     06.11.2019 - 11:56
Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в Харькове
Фото: место стрельбы в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Стрелком оказался 36-летний гражданин Азербайджана

Харьковская полиция установила правонарушителя, который устроил стрельбу в городе 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что им оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Сейчас полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по задержанию правонарушителя.

В полиции добавили, что пострадавший в результате стрельбы, 30-летний гражданин Азербайджана был доставлен в больницу с ранениями живота, предплечья и ноги. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове 5 ноября около 19:00 на улице Валентиновская произошла стрельба, один человек получил пулевое ранение. По словам очевидцев, было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой.

В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

РБК-Украина сообщало, что позже харьковская полиция обнародовала видео стрельбы в городе, которая произошла вечером во вторник, 5 ноября.

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