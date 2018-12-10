У Києві посилили охорону ялинок від самовільних порубок

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі комунальні лісгоспи розпочали реалізацію новорічних ялинок

У Києві у передноворічний період 2019 року посилили охорону ялинок від самовільних порубок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як заявив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, мобільні групи працівників лісової охорони комунальних лісопарків та декоративного розсадника "Теремки" організували патрулювання у передноворічний період 2019 року для забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних порубок.

Особливу увагу охоронці приділятимуть ділянкам з хвойними насадженнями, що примикають до автодоріг, залізниць.

У КМДА зазначили, що у разі незаконної вирубки розмір шкоди становить від 1152 грн до 1852 грн, залежно від розміру дерева, а також передбачено штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від 7 до 12 неоподаткованих мінімумів (119-204 грн). Крім того, неконна вирубка карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як зазначається, наразі комунальні лісгоспи розпочали реалізацію новорічних ялинок. Ялинки можна придбати за адресами: вул. Святошинська, 24; вул. Опришківська, 35. Ціни за ялинку стартують від 66 гривень.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва на Софійській площі в четвер, 6 грудня, почали встановлювати головну ялинку України: до штучного каркаса прикріплені живі гілки ялини. Як повідомлялося, вартість установки разом з декором обійдеться у майже 3 мільйонів гривень. Загальна вартість обслуговування площі у святкові дні обійдеться близько 30 мільйонів (з урахуванням витрат на декорації).