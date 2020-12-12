Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Поліція посилила охорону біля Офісу президента України. Але доступ до території біля будівлі не обмежений.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці зазначили, що охорона посилена у зв'язку з облаштуванням біля ВП святкових локацій до Різдва і Нового року, а також запланованими там заходами. Через це посилення охорони було необхідно для контролю дотримання карантинних обмежень та поверхневих перевірок.

Нагадаємо, сьогодні поліція розшукала і повідомила про підозру чоловікові, який повалив ханукію на Контрактовій площі в Києві. Його підозрюють у діях, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Також у суботу, 12 грудня, у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги було ускладнено.

Крім цього, під час посиленого карантину школи Києва будуть працювати в дистанційному режимі. Дистанційне навчання почнеться відразу після зимових канікул.