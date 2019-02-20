Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії

Правоохоронці склали 12 адмінпротоколів за фактами порушень у виборчій сфері

Правоохранители за минувшие сутки, 19 февраля, открыли четыре уголовных дела в связи с нарушением избирательного процесса на выборах-2019. Нарушения зарегистрированы в Черниговской, Харьковской и Одесской областях, передает пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители составили 12 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере (Киев, Днепропетровская и Херсонская области - по 2, Запорожская, Луганская, Кировоградская, Николаевская, Тернопольская и Черновицкая - по одному).

Кроме того зарегистрировано 48 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В частности, в городе Киев - 9, Винницкой и Донецкой областях - по 4, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской - по 3, Днепропетровской, Сумской, Одесской, Херсонской и Черкасской - по 2, Волынской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Тернопольской и Черновицкой - по 1.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1584 сообщения, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1038, подкупом избирателей - 112, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 22.

Всего по указанным фактам начато 69 уголовных производств, составлено 380 административных протоколов.

Напомним, Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечения публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины