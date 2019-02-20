ru
ua

Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії


Правоохоронці склали 12 адмінпротоколів за фактами порушень у виборчій сфері

Правоохранители за минувшие сутки, 19 февраля, открыли четыре уголовных дела в связи с нарушением избирательного процесса на выборах-2019. Нарушения зарегистрированы в Черниговской, Харьковской и Одесской областях, передает пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители составили 12 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере (Киев, Днепропетровская и Херсонская области - по 2, Запорожская, Луганская, Кировоградская, Николаевская, Тернопольская и Черновицкая - по одному).

Кроме того зарегистрировано 48 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В частности, в городе Киев - 9, Винницкой и Донецкой областях - по 4, Кировоградской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской - по 3, Днепропетровской, Сумской, Одесской, Херсонской и Черкасской - по 2, Волынской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Тернопольской и Черновицкой - по 1.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1584 сообщения, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1038, подкупом избирателей - 112, повреждением имущества - 27 и хулиганством - 22.

Всего по указанным фактам начато 69 уголовных производств, составлено 380 административных протоколов.

Напомним, Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечения публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины

 

За добу на Донбасі поранено одного українського військового МАГАТЕ може перевірити ядерні об'єкти КНДР
Читати всі новини