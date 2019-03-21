Поліція стабілізувала криміногенну обстановку на вокзалі у Києві

Фото: Центральний київський вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

За три місяці в поліцію на станції надійшло і зареєстровано 1390 заяв та повідомлень про порушення

Правоохоронці стабілізували криміногенну ситуацію на території станції "Київ-Пасажирський". Про це заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У січні був складений план заходів щодо посилення патрулювання із залученням представників громадських формувань, демонтажу незаконно встановлених МАФів.

"Завдяки посиленому патрулюванню вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію на території станції «Київ-Пасажирський». Упродовж трьох місяців до відділу поліції на станції надійшло та зареєстровано 1390 заяв і повідомлень. Із них 880 – не мали ознак кримінального правопорушення та розглянуті, згідно із Законом України «Про звернення громадян. Разом з тим з початку року зареєстровано 445 кримінальних злочинів і 205 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності", - повідомив Крищенко.

Він зазначив, що важливим інструментом в профілактичній роботі є система відеоспостереження.

Нагадаємо, раніше глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що з 20 січня на Центральному залізничному вокзалі в Києві почне цілодобово патрулювати підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку.