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У Запоріжжі анонім за гроші "мінував" об'єкти в Україні та за кордоном

Запоріжжя, Вівторок 26 січня 2021 14:45
У Запоріжжі анонім за гроші "мінував" об'єкти в Україні та за кордоном
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Запоріжжі викрили і затримали масового "мінера". Він приймав замовлення на "мінування" держустанов та об'єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Чоловік створив в одній із заборонених в Україні соцмереж групу, в якій брав "замовлення" на псевдомінування різних об'єктів.

"Зловмисник регулярно надсилав на електронні поштові скриньки СБУ і Нацполіцію листи з погрозами про нібито закладки вибухівки в загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах, атомних станціях, вокзалах та в місцях масового перебування людей. Перевіряється інформація, що "анонімний терорист" встиг надіслати понад 200 повідомлень про мінування", - повідомили в СБУ.

"Мінера" затримали за місцем проживання в Запоріжжі. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. ст 2. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує від 4 до 8 років.

Нагадаємо, в Одесі протягом січня неодноразово повідомляли про "мінування" дитячих садів і шкіл. Останнє повідомлення надійшло 25 січня, тоді були "заміновані" 373 дитячих садків, шкіл і ліцеїв Одеси і області.

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