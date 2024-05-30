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Большинство граждан стран Запада одобряют поддержку украинских беженцев

Украина, Четверг 30 мая 2024 15:31
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Большинство граждан стран Запада одобряют поддержку украинских беженцев Фото: Поддержку беженцев из Украины одобряют в странах Запада (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство граждан Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США, а также Польши продолжать поддерживать предоставление помощи Украине и украинским беженцам в их стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Rescue Committee (IRC).

Среди более чем 7400 опрошенных значительное большинство считают, что их страны должны предоставить беженцам из Украины жилье, еду, основные потребности, а также образование и медицинские услуги, а затем возможность работать.

Большинство граждан стран Запада одобряют поддержку украинских беженцев

Поддержка помощи Украине и помощи беженцам в настоящее время наиболее сильна в Великобритании и Швеции. По данным опроса, 79% опрошенных в Великобритании и 72% в Швеции выступают за долгосрочную поддержку украинских беженцев.

При этом 55% опрошенных в Польше и 47% в Германии, двух странах, где проживает самое большое украинское население, считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев "необходима".

В США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины необходимо предоставить долгосрочное вид на жительство.

Опрос проводился YouGov. В Польше данные были собраны YouGov Opinia24.

Напомним, по данным Евробарометра за апрель 87% жителей стран ЕС согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% согласны с тем, чтобы принимать украинских беженцев от войны.

В середине марта в Европе было 5,983 млн беженцев из Украины. Больше всего было в Германии - 1,140 млн человек, Польше – 957 тысяч и Чехии – 381 тысяча.

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