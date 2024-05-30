Большинство граждан стран Запада одобряют поддержку украинских беженцев
Большинство граждан Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США, а также Польши продолжать поддерживать предоставление помощи Украине и украинским беженцам в их стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Rescue Committee (IRC).
Среди более чем 7400 опрошенных значительное большинство считают, что их страны должны предоставить беженцам из Украины жилье, еду, основные потребности, а также образование и медицинские услуги, а затем возможность работать.
Поддержка помощи Украине и помощи беженцам в настоящее время наиболее сильна в Великобритании и Швеции. По данным опроса, 79% опрошенных в Великобритании и 72% в Швеции выступают за долгосрочную поддержку украинских беженцев.
При этом 55% опрошенных в Польше и 47% в Германии, двух странах, где проживает самое большое украинское население, считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев "необходима".
В США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины необходимо предоставить долгосрочное вид на жительство.
Опрос проводился YouGov. В Польше данные были собраны YouGov Opinia24.
Напомним, по данным Евробарометра за апрель 87% жителей стран ЕС согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% согласны с тем, чтобы принимать украинских беженцев от войны.
В середине марта в Европе было 5,983 млн беженцев из Украины. Больше всего было в Германии - 1,140 млн человек, Польше – 957 тысяч и Чехии – 381 тысяча.