Большинство граждан стран Запада одобряют поддержку украинских беженцев

Большинство граждан Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США, а также Польши продолжать поддерживать предоставление помощи Украине и украинским беженцам в их стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Rescue Committee ( IRC ).

Среди более чем 7400 опрошенных значительное большинство считают, что их страны должны предоставить беженцам из Украины жилье, еду, основные потребности, а также образование и медицинские услуги, а затем возможность работать.

Поддержка помощи Украине и помощи беженцам в настоящее время наиболее сильна в Великобритании и Швеции. По данным опроса, 79% опрошенных в Великобритании и 72% в Швеции выступают за долгосрочную поддержку украинских беженцев.

При этом 55% опрошенных в Польше и 47% в Германии, двух странах, где проживает самое большое украинское население, считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев "необходима".

В США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины необходимо предоставить долгосрочное вид на жительство.

Опрос проводился YouGov. В Польше данные были собраны YouGov Opinia24.