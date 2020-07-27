Поліція склала психологічний портрет полтавського захоплювача

Правоохоронці склали психолого-криміналістичний портрет полтавського захоплювача Романа Скрипника. Пошук зловмисника триває четверту добу.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, пошуки Скрипника ускладнюють персональні навички розшукуваного та специфіка природного ландшафту в Миргородському районі, де імовірно ховається зловмисник.

"На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військову підготовку та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми з психічним здоров'ям на тлі вживання наркотичних засобів", - повідомили в МВС.

В поліції закликали громадян бути вкрай обережними і уникати контактів з незнайомими особами. При найменшій підозрі просять звертатися в поліцію.

Нагадаємо, 23 липня в Полтаві під час спецоперації правоохоронців по затриманню чоловіка, якого підозрювали у викраденні автомобілів, зловмисник дістав гранату і заявив, що може її підірвати. Згодом він захопив заручника. Пізніше він відпустив заручника, але Скрипнику вдалося втекти.

Зазначимо, що для пошуків Скрипника залучили Національну гвардію.