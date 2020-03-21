Поліція склала 923 адмінпротоколи за порушення карантину в Україні

Поліція склала на порушників 923 адміністративних протоколи з початку карантинних заходів в Україні у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Також зазначається, що силовики почали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

"21 березня в прийнятті заходів з запобігання поширення коронавірусу і посилення публічної безпеки та порядку на території держави залучається понад 17 тисяч правоохоронців. У тому числі поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, раніше силовики запобігли продаж в Україні несертифікованих тестів на коронавірус. Зловмисник продавав в інтернеті несертифіковані тести за 750 гривень.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня суд у Києві виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.