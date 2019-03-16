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Поліція повідомила про постраждалого у сутичці перед мітингом Порошенка

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 15:53
Поліція повідомила про постраждалого у сутичці перед мітингом Порошенка
Фото: затримання активістів "Нацдружин" в Полтаві (facebook.com/magorbacard)

У сутичці перед мітингом Порошенка у Полтаві постраждав один чоловік

Перед передвиборчим мітингом президента Петра Порошенка у Полтаві у сутичці за участю активістів "Національних дружин" і правоохоронців постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що близько 14:00 в центрі Полтави група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт з працівниками поліції, які охороняли порядок на площі біля театру імені Гоголя перед мітингом Порошенка.

"В результаті провокації постраждав одна цивільна людина. З метою недопущення загострення ситуації, поліція припинила протиправну діяльність радикальної групи. Встановлюються їхні особи та з'ясовуються всі обставини", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за даними місцевих ЗМІ, були затримані близько десятка активістів "Нацдружин".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн "Великої сімки" (G7) закликали правоохоронні органи не допустити зриву виборів президента 2019. Вони, зокрема, звернули увагу на "активізацію праворадикальних рухів".

Сьогодні акція проти корупції в оборонній сфері пройшла також і в Києві.

 

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