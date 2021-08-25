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Поліція повідомила подробиці аварії автобуса "Кишинів-Москва" у Києві

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Середа 25 серпня 2021 10:19
Поліція повідомила подробиці аварії автобуса "Кишинів-Москва" у Києві Фото: поліція повідомила подробиці ДТП з автобусом у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У поліції встановлюють обставини аварії пасажирського автобусу сполученням "Кишинів-Москва". Він перевернувся вночі в Подільському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Водій автобуса не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Аварія сталася о 01:50 на вулиці Олени Теліги.

У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім потерпілих, серед яких чотири малолітні дитини. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські перевірили стан водія на вміст алкоголю.

"Драгер показав, що чоловік був тверезий", - повідомили правоохоронці.

Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.

Раніше повідомлялося, що автобус під час перекидання пройшов у сантиметрах від бензовозу, який саме стояв біля АЗС.

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