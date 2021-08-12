RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція повідомила підозру 15 ватажкам і бойовикам "ДНР". Двоє з них росіяни

Автор: Дмитро Левицький

Поліція Донецької області заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам терористичної організації "ДНР". Двоє з них, за даними поліції, є громадянами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Підозри були оголошені учасникам незаконних збройних формувань сьомої бригади армійського корпусу "ДНР". Бойовики брали участь у боях проти українських військових на Дебальцевському напрямку.

Поліція оголосила підозри за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Нагадаємо, напередодні у Маріуполі на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до проросійських бойовиків.

А до цього в Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому "судді ДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР