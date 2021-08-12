Поліція повідомила підозру 15 ватажкам і бойовикам "ДНР". Двоє з них росіяни

Поліція Донецької області заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам терористичної організації "ДНР". Двоє з них, за даними поліції, є громадянами Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Підозри були оголошені учасникам незаконних збройних формувань сьомої бригади армійського корпусу "ДНР". Бойовики брали участь у боях проти українських військових на Дебальцевському напрямку.
Поліція оголосила підозри за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Нагадаємо, напередодні у Маріуполі на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до проросійських бойовиків.
А до цього в Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому "судді ДНР".