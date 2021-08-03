Поліція про стеження за загиблим Шишовим: таких звернень не було

Він спростовує інформацію про те, що поліція отримувала відповідні повідомлення про факти стеження.

"Таких звернень не було", - сказав Клименко.

Раніше у "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що за Шишовим велося стеження.

"Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації", - повідомили в БДУ.