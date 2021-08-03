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Поліція про стеження за загиблим Шишовим: таких звернень не було

Автор: РБК-Україна

Загиблий глава "Білоруського дому в Україні" Віталій Шишов не звертався до правоохоронців з повідомленнями про стеження за ним. Поліція не мала таких даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігора Клименка під час брифінгу.

Він спростовує інформацію про те, що поліція отримувала відповідні повідомлення про факти стеження.

"Таких звернень не було", - сказав Клименко.

Раніше у "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що за Шишовим велося стеження.

"Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації", - повідомили в БДУ.

Вранці стало відомо, що Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків.

Поліція перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.

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