Поліція вважає мертвими зниклих при виверженні вулкана у Новій Зеландії

Поліція вважає мертвими вісім осіб, які зникли при виверженні вулкана у Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що розпочато розслідування смертельного виверження вулкана на острові, популярному серед туристів.

Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб - 24 з Австралії, дев'ять із Сполучених Штатів, п'ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, за два з Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Прем'єр-міністр Джасінда Ардерна заявила, що розвідувальні польоти не показали жодних ознак життя на Білому острові, оскільки очевидці розповіли про жахливі опіки, завдані тим, хто потрапив під виверження в понеділок.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 13 осіб.

РБК-Україна писало, що після виверження вулкана у Новій Зеландії більше 20 осіб пропали без вісті. Виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Спочатку повідомили про п'ять загиблих і 20 поранених.