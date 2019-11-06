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Уряд розширив перелік стратегічних підприємств

Новини » Політика     06.11.2019 - 15:24
Уряд розширив перелік стратегічних підприємств
Фото: Миколаївський бронетанковий завод (ukroboronprom.com.ua)

Перелік доповнили Миколаївським бронетанковим заводом

Кабінет міністрів України на засіданні 6 листопада розширив перелік стратегічних підприємств. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України, внесли ДП "Миколаївський бронетанковий завод". Таким чином, всього список розширений до 76 позицій.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розпорядився до кінця року передати на приватизацію 500 підприємств. Крім того, Мінекономіки має до кінця року продати 40 об'єктів малої приватизації, а також визначити топ-5 пріоритетних об'єктів для підготовки до великої приватизації.

Зазначимо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні поки не розглядається приватизація атомних електростанцій.

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