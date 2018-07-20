Поліція викрила бізнес з надання інтимних послуг у Києві

Поліція затримала організатора бізнесу надання інтимних послуг за грошове винагородження

Працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) спільно з Національною поліцією України та Києва припили діяльність злочинної групи, яка займалась наданням сексуальним послуг за грошову винагороду. Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.

На початку травня слідчими ДБЗПТЛ Національної поліції України було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 ККУ (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією)

Під час слідчих дій правоохоронцями були задокументовані протиправні дії жителів Київської області, які налагодили бізнес із надання інтимних послуг на території міста Київ.

У рамках кримінального провадження поліція провела обшуки за місцем проживання підозрюваних, а також за місцем надання послуг. Правоохоронцями були вилучені речові докази.

На даний момент вирішується питання з обранням запобіжного заходу організатору злочинної діяльності якому загрожує термін до семи років.

Фото: обшуки за місцем проживання підозрюваних, а також за місцем надання послуг (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали на хабарі радника райдержадміністрації. Посадовець вимагав від підприємця 130 тис. гривень за дозвіл на проведення земельних робіт та не перешкоджання його комерційній діяльності.