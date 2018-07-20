Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве

Новости Происшествия 20.07.2018 - 06:20
Фото: обыски по месту жительства подозреваемых (npu.gov.ua)
Фото: обыски по месту жительства подозреваемых (npu.gov.ua)

Полиция задержала организатора бизнеса предоставления интимных услуг за денежное вознаграждение

Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ) совместно с Национальной полицией Украины и Киева припилы деятельность преступной группы, которая занималась предоставлением сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

В начале мая следователями ДБПСТЛ Национальной полиции Украины было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 УК (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией)

Во время следственных действий правоохранителями были задокументированы противоправные действия жителей Киевской области, которые наладили бизнес по предоставлению интимных услуг на территории города Киев.

В рамках уголовного производства полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых, а также по месту предоставления услуг. Правоохранителями были изъяты вещественные доказательства.

На данный момент решается вопрос с избранием меры пресечения организатору преступной деятельности котором грозит срок до семи лет.

Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве
Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве
Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве
Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве
Полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве
 


Фото: обыски по месту жительства подозреваемых, а также по месту оказания услуг (npu.gov.ua)

Напомним, в Николаевской области задержали на взятке советника райгосадминистрации. Чиновник требовал от предпринимателя 130 тыс. Гривен за разрешение на проведение земельных работ но не препятствование его коммерческой деятельности.

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Теги:  Киев,  полиция,  Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС