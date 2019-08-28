Поліція розслідує вибух у житловому будинку в Дрогобичі

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у Дрогобичі в житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

"Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. Сімох осіб доставили у лікарню, медики встановлюють діагнози. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху у Дрогобичі загинула людина, а серед сімох постраждалих є четверо дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка.