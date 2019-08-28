ru
ua

Поліція розслідує вибух у житловому будинку в Дрогобичі

Новини » Надзвичайні події   

В результаті вибуху в Дрогобичі загинула людина

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у Дрогобичі в житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

"Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. Сімох осіб доставили у лікарню, медики встановлюють діагнози. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху у Дрогобичі загинула людина, а серед сімох постраждалих є четверо дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка.

Богдан провів День незалежності на весіллі за кордоном Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини