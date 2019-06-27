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Поліція розслідує понад 40 справ за порушення перед виборами

Новини » Вибори 2019    27.06.2019 - 23:20
Поліція розслідує понад 40 справ за порушення перед виборами
Фото: поліція (РБК-Україна)

Зокрема, одній особі повідомлено про підозру

З початку виборчого процесу правоохоронці зареєстрували вже понад 40 справ за фактом порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За даними поліції, наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені факти, зафіксовані в 12 областях та у Києві.

"Всього з початку виборчого процесу співробітники територіальних органів Національної поліції зареєстрували 929 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понад 7000 фактів пов’язані з незаконною агітацією, близько 90 стосуються підкупу виборців, а понад 60 - щодо перешкоджанням здійсненню виборчого права та хуліганства.

"Усього розпочато 44 кримінальних проваджень. З них 36 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 8 - з проведенням виборів. Одній особі повідомлено про підозру за ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Центрвиборчком затвердив форму і текст виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

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