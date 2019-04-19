Поліція закликала штаби кандидатів не змінювати формат дебатів на стадіоні

Поліція Києва закликає штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський". Про це заявив глава поліції столиці Андрій Крищенко, передає прес-служба МВС.

За словами Крищенка, зміна формату дебатів приведе до істотного зниження рівня безпеки на НСК "Олімпійський".

"Формат проведення дебатів було затверджено на консультативній нараді за участю представників МВС, УДО, штабів кандидатів та керівництва НСК "Олімпійський". Крім цього, були зроблені відповідні розрахунки сил і засобів, щоб безпека на стадіоні була максимальною. Зміна формату заходу призведе до істотного зниження рівня безпеки на стадіоні. Закликаю штаби проводити дебати за заздалегідь узгодженим усіма сторонами планом", - сказав Крищенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону.

Для забезпечення порядку на дебатах Порошенка і Зеленського притягнуть до 10 тисяч правоохоронців.