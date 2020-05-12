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Поліція припинила роботу Telegram-каналу, який розповсюджував дані українців

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 19:16
Поліція припинила роботу Telegram-каналу, який розповсюджував дані українців
Ілюстративне фото (flickr)

За даними поліції, бот використовував бази даних держвідомств і недержавних організацій

Національна поліція почала розслідування незаконного розповсюдження персональних даних громадян України на одному з анонімних Telegram-каналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Згідно з попереднім аналізом, опубліковані дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не мать відношення до мобільного застосунку "Дія".

"На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи", - йдеться у повідомленні.

За фактом незаконного розповсюдження персональних даних Нацполіція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що в Telegram з’явилось кілька ботів, які розповсюджували персональні дані українців. Один з ботів "злив" базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію. При цьому кількість інформації, яка доступна в зазначеному боті в десятки разів перевищує ту, з якою працює додаток. Служба безпеки України вже почала розслідування.

Теги Новини України хакериперсональные данныеданныедія
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