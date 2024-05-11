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Полиция попала под обстрел во время эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке

Фото: полиция попала под обстрел в Красногоровке (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейские попали под обстрел в прифронтовой Красногоровке Донецкой области. Это произошло во время эвакуации раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что "Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян в Красногоровке. Вражеские снаряды попали в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям.

Полицейским удалось быстро вывезти раненых из-под огня врага.

"Экипаж полиции "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения", - говорится в сообщении.

 

Бои за Красногоровку

Стоит отметить, что россияне уже около двух месяцев штурмуют город Красногоровка, который находится на пути к Курахово. Город контролируют украинские войска.

скриншот deepstatemap.live

 

Как известно, оккупантам удалось зайти в южную часть Красногоровки, бои идут на территории местного завода. По словам представителей ВСУ, россияне заблокированы и отрезаны от поставок БК.

Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, при каких условиях ВСУ могут потерять Красногоровку. Подробнее об этом - в нашем материале.

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