Полиция попала под обстрел во время эвакуации раненых в прифронтовой Красногоровке

Отмечается, что "Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян в Красногоровке. Вражеские снаряды попали в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям.

Полицейским удалось быстро вывезти раненых из-под огня врага.

"Экипаж полиции "Белый Ангел", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения", - говорится в сообщении.

Бои за Красногоровку

Стоит отметить, что россияне уже около двух месяцев штурмуют город Красногоровка, который находится на пути к Курахово. Город контролируют украинские войска.

скриншот deepstatemap.live