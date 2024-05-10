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Эксперт объяснил, при каком условии ВСУ могут потерять Красногоровку

Донбасс, Пятница 10 мая 2024 10:29
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Эксперт объяснил, при каком условии ВСУ могут потерять Красногоровку Фото: эксперт оценил шансы ВСУ удержать контроль над Красногоровкой Донецкой области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская
Эксперт: Владислав Селезнев

За Красногоровку Донецкой области идут бои. На данный есть одно условие, при котором ВСУ могут потерять контроль над городом.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина рассказал эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, украинским войскам в Красногоровке помогает рельеф, но если критический недостаток ресурсов сохранится, нечем будет отражать вражеские атаки, которые значительно оживились в этом районе.

"Если мы потеряем "промку" (территорию огнеупорного завода, - ред.), мы можем потерять весь населенный пункт. Вопрос ресурсов остается ключевым, если их не будет, значит мы и дальше будем получать плохие новости с фронта", - добавил эксперт.

Что происходит в районе Красногоровки

На пути в Курахово россияне уже около двух месяцев штурмуют Красногоровку - ближайший до Донецка город, который находится под контролем ВСУ. Противник зашел в южную часть, бои ведутся на территории местного огнеупорного завода. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, на заводе враг заблокирован и отрезан от поставок боекомплекта.

Накануне он сообщил, что россияне время от времени заходят на восточные окраины на бронетехнике, но в большинстве своем это вылазки пеших малых штурмовых или мобильных групп на мотоциклах.

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