Полиция предупреждает украинцев об опасности окон: о чем речь
В теплое время года обычные окна могут представлять смертельную угрозу - особенно для детей. Полиция призывает украинцев не игнорировать эту опасность и напоминает о простых, но важных правилах, которые могут спасти жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области в Facebook.
Как защитить детей от падения из окна: советы родителям
Правоохранители напомнили украинцам, что открытые окна - это зона риска.
"С наступлением теплой погоды возрастают случаи падения детей из окон. Полиция призывает родителей быть особенно внимательными и ответственными, ведь открытое окно может стать роковой ловушкой для ребенка", - отмечается в публикации.
Для того чтобы избежать трагедии, взрослым советуют всегда помнить о простых, но жизненно важных правилах:
- никогда не играть с ребенком на подоконнике;
- никогда не позволять ребенку сидеть на подоконнике;
- установить на окнах блокираторы (специальные средства безопасности, которые не позволяют ребенку самостоятельно их открыть);
- не ставить мебель возле окон (чтобы ребенок не смог на них вылезти);
- открывать окна в режиме проветривания или в вертикальном положении;
- всегда закрывать окна, выходя из комнаты (даже если это всего несколько минут).
"Москитная сетка - не защита. Она не выдерживает вес ребенка и может создать ложное ощущение безопасности", - отметили также в полиции.
В завершение украинцам советуют:
- разговаривать с детьми об опасности;
- учить старших детей следить за младшими.
"Уважаемые родители, безопасность детей - в ваших руках. Не игнорируйте простые меры, которые могут сохранить жизнь", - подытожили правоохранители.
Советы правоохранителей (скриншот: facebook.com/police.kharkov)
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