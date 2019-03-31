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У Кривому Розі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 18:05
У Кривому Розі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Всіх працівників телеканалу евакуювали

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі надіслали листа на пошту телеканалу з повідомленням про те, що в будівлі бомба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший криворізький".

Повідомляється, що зараз всіх працівників телеканалу евакуювали. Будівля телеканалу перевіряється у відповідності з існуючим порядком. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.

Зазначимо, у Дніпрі поліція перевіряла вісім повідомлень про мінування виборчих дільниць міста, інформація про замінування не підтвердилася.

Також в поліцію надійшло повідомлення про те, що на одній із станції метрополітену в місті Дніпро закладено вибуховий пристрій. Пізніше в поліції повідомили, що інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий повідомив про замінування чотирьох торгово-розважальних центрів. В ході перевірки будівель ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено. На час перевірки були евакуйовані близько 5 тисяч чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у готелі в центрі Києва шукають вибухівку, людей евакуюють. Пізніше в поліції заявили, що інформація про замінування не підтвердилася.

 

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