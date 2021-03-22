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Поліція Польщі розповіла деталі ДТП з автобусом з українцями

Автор: Анастасія Рокитна

Приблизно опівночі з неділі на понеділок у Польщі сталось ДТП за участі автобуса, в якому були українці. В результаті аварії загинула людина та ще п'ятеро людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції Підкарпатського воєводства.

В ДТП потрапив рейсовий перевізник Euroways з Києва, який здійснював пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці.

За уточненими даними, загинув "запасний" водій автобусу, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу. Всі 10 осіб, які перебували в автобусі, є громадянами України.

П’ятьох постраждалих перевезено до лікарень міст Перемишль, Пшеворськ та Лубачув. Водночас чотирьох пасажирів автобусу, які не отримали значних травм, перевезено до шкільного гуртожитку у місті Ярослав.

Автобус, що перевозив громадян України, виїхав з дороги, наїхав на загороджувальні бар'єри, а потім злетів у кювет. Поліція встановила, що водій автобуса, 23-річний громадянин України, був тверезим.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на ДТП в Польщі.

Зазначимо, на початку березня в Польщі відбулося ще одне смертельне ДТП за участю автобуса з українцями. Тоді в результаті аварії загинули 5 громадян України.

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