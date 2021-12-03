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Поліція Польщі показала, як білоруські служби допомагають мігрантам прорвати кордон

Автор: Іванна Шовкун

У четвер ввечері, 2 грудня, білоруські силовики засліплювали польські служби, які охороняли кордон, стробоскопами та лазерами. У цей час мігранти намагалися прорватися на територію ЄС біля Черемхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі у Twitter.

"Ввечері поліцейські, які втрутилися в спробу перетину кордону між Опакою та Вулькою Тереховською, були засліплені білоруськими офіцерами стробоскопами та лазерами", - йдеться у повідомленні.

Представник поліції Підлясся Томаш Крупа розповів агентству РАР, що у четвер зафіксували 19 спроб незаконного перетину кордону Польщі мігрантами з Білорусі. Для припинення спроб було задіяно близько 80 правоохоронців, а також прикордонники та солдати.

Нагадаємо, Польща за листопад зафіксувала близько 9 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами з боку Білорусі. Минулої доби таких випадків було майже 60.

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