Поліція показала процес евакуації під обстрілами з прифронтового Вугледара (відео)
Під час евакуації цивільного населення з прифронтового міста Вугледар снаряд потрапив позаду евакуаційного автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
Поліцейські доповіли, що з Вугледара вдалося вивезти двох чоловіків та двох жінок. Їх на броньованому автомобілі довезли до безпечного місця.
"Скидають ракети з людський зріст. Немає води, газу, світла, їжі. За останні три місяці ми схудли на 13 кг", - розповідає жінка.
У їхній дев’ятиповерхівці залишилися лише дві родини, є діти. Подружжя планувало перезимувати у Вугледарі, проте постійні обстріли змусили їх покинути рідну домівку.
Поліцейські заявили, що через хвилину після від'їзду з точки евакуації, російська армія вгатила по цьому місцю.
Нагадаємо, що зі Святогірської Лаври нещодавно провели чергову евакуацію.
Також Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС.
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