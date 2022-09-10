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Поліція показала процес евакуації під обстрілами з прифронтового Вугледара (відео)

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Україна, Субота 10 вересня 2022 16:13
Поліція показала процес евакуації під обстрілами з прифронтового Вугледара (відео) Фото: Поліція показала процес евакуації під обстрілами з прифронтового Вугледару (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Під час евакуації цивільного населення з прифронтового міста Вугледар снаряд потрапив позаду евакуаційного автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

Поліцейські доповіли, що з Вугледара вдалося вивезти двох чоловіків та двох жінок. Їх на броньованому автомобілі довезли до безпечного місця.

"Скидають ракети з людський зріст. Немає води, газу, світла, їжі. За останні три місяці ми схудли на 13 кг", - розповідає жінка.

У їхній дев’ятиповерхівці залишилися лише дві родини, є діти. Подружжя планувало перезимувати у Вугледарі, проте постійні обстріли змусили їх покинути рідну домівку.

Поліцейські заявили, що через хвилину після від'їзду з точки евакуації, російська армія вгатила по цьому місцю.

Нагадаємо, що зі Святогірської Лаври нещодавно провели чергову евакуацію.

Також Україна може оголосити обов'язкову евакуацію з територій навколо ЗАЕС.

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