Поліція показала процес евакуації під обстрілами з прифронтового Вугледара (відео)

Під час евакуації цивільного населення з прифронтового міста Вугледар снаряд потрапив позаду евакуаційного автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

Поліцейські доповіли, що з Вугледара вдалося вивезти двох чоловіків та двох жінок. Їх на броньованому автомобілі довезли до безпечного місця.

"Скидають ракети з людський зріст. Немає води, газу, світла, їжі. За останні три місяці ми схудли на 13 кг", - розповідає жінка.

У їхній дев’ятиповерхівці залишилися лише дві родини, є діти. Подружжя планувало перезимувати у Вугледарі, проте постійні обстріли змусили їх покинути рідну домівку.

Поліцейські заявили, що через хвилину після від'їзду з точки евакуації, російська армія вгатила по цьому місцю.