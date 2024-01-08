Под завалами человек. Оккупанты ударили по дому в Змиеве, есть пострадавшие

Российские войска 8 января обстреляли жилой дом в городе Змиев Чугуевского района Харьковской области. Трое людей оказались под завалами, двух уже спасли, позже разыскали еще одну женщину, но спасти ее не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram главы МВД Игоря Клименко, МВД Украины.

"Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Фото с места обстрела Змиева 8 января (t.me/synegubov)

По словам Синегубова, из-под завала достали мужчин - 90 и 60 лет.

"Еще одна женщина остается под завалами", - добавил глава ОВА.

Спасение пострадавших

В полиции показали момент спасения человека сотрудниками ГСЧС из-под завалов в г. Змиев Харьковской области. В общей сложности спасены 2 человека.

"Спасатели продолжают поисковую операцию. По оперативным данным, еще один человек может оставаться под развалинами дома", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Из-под завалов достали погибшую

Около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки в г. Змиев Чугуевского района.

"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшей 63-летней женщины", - отметили в МВД Украины.