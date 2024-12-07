Полиция показала первые минуты после обстрела Кривого Рога (видео)

Патрульные одни из первых прибыли на место удара. Первые минуты после обстрела были сняты на бодикамеры полицейских.

"Патрульные оказали всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. В то же время мы регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники", - говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как патрульные помогают пострадавшей в результате атаки женщине. Полицейские вывели женщину из поврежденного здания и предоставили пострадавшей первую медицинскую помощь.