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Полиция показала первые минуты после обстрела Кривого Рога (видео)

Кривой Рог, Суббота 07 декабря 2024 14:18
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Полиция показала первые минуты после обстрела Кривого Рога (видео) Фото: появились кадры первых минут после обстрела Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вечером 6 декабря нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Полиция показала первые минуты после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Facebook.

Патрульные одни из первых прибыли на место удара. Первые минуты после обстрела были сняты на бодикамеры полицейских.

"Патрульные оказали всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. В то же время мы регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники", - говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как патрульные помогают пострадавшей в результате атаки женщине. Полицейские вывели женщину из поврежденного здания и предоставили пострадавшей первую медицинскую помощь.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, вчера, 6 декабря, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Россияне ударили по городу баллистикой.

Местные власти уточнили, что в результате вражеского удара в Кривом Роге было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

По состоянию на утро аварийно-спасательные работы в Кривом Роге завершили. В результате атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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