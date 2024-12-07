Поліція показала перші хвилини після обстрілу Кривого Рогу (відео)

Росія ввечері 6 грудня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Поліція показала перші хвилини після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Facebook.

Патрульні одні з перших прибули на місце удару. Перші хвилини після обстрілу були зняті на бодікамери поліцейських.

"Патрульні надали всю необхідну допомогу тим, хто її потребував. Водночас ми регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано, як патрульні допомагають постраждалій внаслідок атаки жінці. Поліцейські вивели жінку з пошкодженої будівлі та надали постраждалій першу медичну допомогу.