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Поліція показала перші хвилини після обстрілу Кривого Рогу (відео)

Кривий Ріг, Субота 07 грудня 2024 14:18
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Поліція показала перші хвилини після обстрілу Кривого Рогу (відео) Фото: з'явилися кадри перших хвилин після обстрілу Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Росія ввечері 6 грудня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Поліція показала перші хвилини після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Facebook.

Патрульні одні з перших прибули на місце удару. Перші хвилини після обстрілу були зняті на бодікамери поліцейських.

"Патрульні надали всю необхідну допомогу тим, хто її потребував. Водночас ми регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано, як патрульні допомагають постраждалій внаслідок атаки жінці. Поліцейські вивели жінку з пошкодженої будівлі та надали постраждалій першу медичну допомогу.

Обстріл Кривому Рогу

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, армія РФ завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Росіяни вдарили по місту балістикою.

Місцева влада уточнила, що внаслідок ворожого удару у Кривому Розі було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.

Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили. Внаслідок атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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