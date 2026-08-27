Полиция показала первые фото последствий ночной атаки РФ на Киев

Российские войска этой ночью снова нанесли удар по Киеву. Повреждение зафиксировано в четырех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения.

В результате обстрела повреждены жилые здания, автомобили, помещения гимназии и медицинское учреждение. Потерпевших нет.

Этой ночью русские войска снова атаковали столицу. Повреждения зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах города.

Напомним, в ночь на 27 августа из-за атаки РФ, в Киеве зафиксировали падение обломков в Подольском и Шевченковском районах – обломки упали во дворе жилого дома и на территории учебного заведения.

Этой же ночью Россия атаковала и другие регионы: в Одессе повреждены школа, жилой дом и инфраструктура, а пострадавшие есть в Запорожье и Кривом Роге.