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Главная » Новости » Война в Украине

Полиция показала первые фото последствий ночной атаки РФ на Киев

09:22 27.08.2026 Чт
1 мин
На местах работают взрывотехники и следственно-оперативные группы
aimg Валерия Абабина
Полиция показала первые фото последствий ночной атаки РФ на Киев Фото: Полиция фиксирует последствия атаки РФ (t.me/gunpKyiv)
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Российские войска этой ночью снова нанесли удар по Киеву. Повреждение зафиксировано в четырех районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Полиция обнародовала фото последствий очередной атаки РФ на Киев.

Этой ночью русские войска снова атаковали столицу. Повреждения зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах города.

Фото: Полиция фиксирует последствия атаки РФ (t.me/gunpKyiv)

В результате обстрела повреждены жилые здания, автомобили, помещения гимназии и медицинское учреждение. Потерпевших нет.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения.

Напомним, в ночь на 27 августа из-за атаки РФ, в Киеве зафиксировали падение обломков в Подольском и Шевченковском районах – обломки упали во дворе жилого дома и на территории учебного заведения.

Этой же ночью Россия атаковала и другие регионы: в Одессе повреждены школа, жилой дом и инфраструктура, а пострадавшие есть в Запорожье и Кривом Роге.

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