Россия ночью атаковала Украину более 150 дронами: сколько сбила ПВО
В ночь на 4 травня Россия атаковала Украину дронами. В Воздушных силах рассказали сколько удалось сбить вражеских беспилотников.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 4 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину с использованием 165 ударных беспилотников и имитаторов.
Атаку начали около 21:00 3 мая с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированного Приморска в Запорожской области.
К отражению атаки были привлечены силы авиации, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По официальной информации Воздушных сил, по состоянию на 9:00, было уничтожено 69 ударных беспилотников типа Shahed и других типов над восточными, северными, южными и центральными регионами страны.
Еще 80 беспилотников-имитаций были локально потеряны, не нанеся ущерба.
В результате атаки пострадали несколько регионов: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам украинской территории. Часто под удар попадают гражданские объекты, что создает дополнительную угрозу.
Так сегодня, 4 мая в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.
В частности, горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки.
В то же время, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.
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